مسؤول مخابراتي سابق يكشف سبب سهولة سيطرة طالبان على أفغانستان

شرح مسؤول سابق في المخابرات الروسية لماذا استولت حركة طالبان على مقاليد الحكم في أفغانستان بسهولة.



وفي اعتقاد سيميون شانكين، ضابط سابق في المخابرات الروسية، فإن حركة طالبان تمكنت من فرض سيطرتها على أفغانستان بسهولة بفضل الدعم الشعبي.



أما سبب الدعم الشعبي لحركة طالبان فيعود، وفقا لرؤية ضابط المخابرات المتقاعد، إلى سلوك الأمريكيين المتواجدين في أفغانستان خلال 20 عاما، بحسب ما ذكرت صحيفة "tvzvezda".



وقال سيميون شانكين على شبكة تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" إن الأمريكيين لم يفعلوا شيئا للشعب الأفغاني. فقد اكتفوا "برمي الدولارات" التي لم تصل إلى عامة الشعب. ولهذا حظيت حركة طالبان بالدعم الشعبي، ولم تجد صعوبة في دخول العاصمة كابل.



وسيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل، ومناطق واسعة من أفغانستان، فضلا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة، جاء ذلك متزامنا مع خروج قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو من هذا البلد، والذي بدأ، مطلع مايو الماضي؛ ومن المقرر انتهاءه بحلول الحادي عشر من سبتمبر القادم.



فيما قال مسؤول في حركة طالبان الإرهابية، يوم الأحد الماضي، إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية. وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن المسؤول في حركة طالبان قال إن "الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابل"، مؤكدة أن "المسؤول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام".