التعليم: تقديم أنشطة التوكاتسو اليابانية بـ35 مدرسة حكومية

قال مالك الرفاعي، مدير وحدة المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم، إن عدد مدارس اليابانية بلغ حتى العام الدراسي الماضي بلغ 43، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يرتفع إلى 48 مدرسة بحلول العام الدراسي الجديد.

وأضاف الرفاعي، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن المدارس موجودة الآن في 25 محافظة تعمل فيهم الوزارة بشكل واضح، موضحًا أن مشروع المدارس اليابانية المصرية يعتمد على مكونين أساسيين.

وأوضح أن الأول إنشاء 100 مدرسة مصرية يابانية على مستوى الجمهورية، والثاني تقديم أنشطة التوكاتسو اليابانية في 100 مدرسة حكومية قائمة بالفعل، قائلًا إن الوزارة من المقرر أن تقدم أنشطة التوكاتسو بـ35 مدرسة حكومية، مع بداية العام الدراسي الجديد.

وذكر أن أسس المناهج الدراسية في المدارس المصرية اليابانية التابعة للوزارة يعتمد على تطبيق المناهج الجديدة منذ عام 2018 وحتى الآن، مضيفًا أن المدارس تستقبل الطلاب بداية من مرحلة رياض الأطفال فقط.