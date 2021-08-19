ماستر كارد تواجه أكبر دعوى قضائية ضدها في بريطانيا

أصدرت محكمة تحكيم بريطانيا حكما باستمرار نظر دعوى قيمتها 14 مليار جنيه إسترليني (19 مليار دولار) ضد شركة خدمات بطاقات الائتمان الأمريكية ماستر كارد بسبب الرسوم التي تفرضها على معاملات العملاء.

وأصدرت محكمة استئناف قضايا المنافسة في بريطانيا اليوم الأربعاء حكما لصالح والتر ميريكس الرئيس السابق لشركة يو.كيه فاينانشال أومبودسمان سيرفس والذي يقول إنه يمثل حوالي 46 مليون مستهلك.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قضاة المحكمة لم يسمحوا بانضمام مستهلكين جدد إلى الدعوى، وهو ما كان يمكن أن يرفع الرقم الإجمالي إلى حوالي 60 مليون مستهلك.

جاء الحكم بعد خسارة ماستر كارد دعوى لوقف نظر القضية أمام المحكمة العليار البريطانية في كانون أول/ديسمبر الماضي. وتواجه الشركة الموجود مقرها في نيويورك تحديات قانونية كبيرة منذ صدور أحكام من محاكم الاتحاد الأوروبي تقول إن الرسوم التي تفرضها الشركة تحد من المنافسة في الأسواق بصورة غير عادلة.

وكانت إحدى محاكم الاتحاد الأوروبي قد أصدرت حكما باعتبار الرسوم التي تفرضها الشركة الأمريكية على معاملات بطاقات الائتمان التي تصدرها غير عادلة وتنتهك قواعد المنافسة الحرة في الاتحاد الأوروبي.