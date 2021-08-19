العاهل المغربي يصدر أمرا بالعفو عن 371 شخصا فى ذكرى ثورة الملك والشعب

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس أمرا بالعفو عن 371 شخصا، منهم من هم قيد الحبس وآخرون في حالة سراح، من المحكوم عليهم من مختلف المحاكم المغربية، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.



وأفاد بيان صادر عن وزارة العدل المغربية بأنه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذا العام أمر العاهل المغربى بالعفو عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من مختلف محاكم المملكة، وعددهم 371 شخصا وهم كالآتي: 263 سجينا قيد الحبس و 108 أشخاص مطلوبين فى أحكام بالحبس والغرامات.