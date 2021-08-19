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تحرير 2611 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 19 أغسطس 2021 - 1:19 م | آخر تحديث: الخميس 19 أغسطس 2021 - 1:19 م

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، خلال 24 ساعة عن ضبط 2611 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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