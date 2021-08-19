ليدز يجدد تعاقده مع بامفورد حتى 2026

أعلن نادي ليدز يونايتد، تجديد عقد نجمه باتريك بامفورد حتى عام 2026.

وقال ليدز يونايتد، في بيان رسمي إن باتريك بامفورد البالغ من العمر 27 عامًا صفقة جديدة مدتها خمس سنوات، ليبقى في ليدز يونايتد حتى صيف عام 2026.

ويلعب بامفورد مع ليدز يونايتد في يوليو 2018 من ميدلسبره ومنذ وصوله إلى النادي، وسجل المهاجم الإنجليزي 43 هدفًا في 111 مباراة.

وكان أكثر من ناد قد رغب في التعاقد مع بامفورد، ولكن قطع ليدز عليهم الطريق بعقد جديد. وخسر ليدز بخماسية مقابل هدف في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد.