لبنان: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 586585

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم الأربعاء إلى 586585 بعد تسجيل 1689 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تسجيل وفاة خمسة أشخاص خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات إلى7993 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وبدأت في 14 فبراير الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان، وبلغت نسبة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 9ر22 % والذين تلقوا الجرعة الأولى 28 % من سكان لبنان حتى اليوم. ويبلغ عدد السكان حوالي 8ر4 مليون نسمة.