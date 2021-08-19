الداخلية السعودية: إعدام مواطن أدين بقتل رجل أمن

نفذت السلطات السعودية، اليوم الخميس، حكم الإعدام الصادر بحق سعودي أدين بدعم تنظيم إرهابي وقتل رجل أمن بعد طعنه عدة طعنات.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، إن "عبدالعزيز بن سعود بن سعد المالكي -سعودي الجنسية- أقدم على قتل وكيل رقيب عبدالله بن مشاري السبيعي، وذلك بالترصد له أثناء تأدية عمله وطعنه عدة طعنات مما أدى لوفاته، إلى جانب تأييده لأحد التنظيمات الإرهابية وتكفيره لرجال الأمن".

وجاء تنفيذ حكم إعدامه بعد تأييده من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا.

وبهذا الإعدام الذي تم اليوم، يرتفع عدد الذين قامت السلطات السعودية بإعدامهم منذ بداية العام الحالي إلى 36 شخصا بينهم امرأة، بعد أن أعدمت العام الماضي حوالي 14 شخصا. وقامت السلطات في المملكة خلال عام 2019 بإعدام حوالي 160 شخصا، معظمهم من مهربي المخدرات.

وتنفذ السلطات السعودية أحكام الإعدام بحق المدانين عن طريق قطع الرأس بالسيف أو رميا بالرصاص في مكان عام.