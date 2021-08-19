فيديو يرصد جمالا لا يضاهى في إحدى المدن الصينية

تمتلك بعض المناطق حول العالم طبيعة خلابة تضم العديد من مظاهر الجمال، وأبرزها الأنهار الجارية والمساحات الخضراء، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وتعد مدينة غويلين، من المدن الجميلة في الصين، التي تمتلك مجاري مائية تمنحها جمالا لا يضاهى، كما تقول صفحة "بيوتيفول تشانيا" على "تويتر".

ونشرت الصفحة مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من مظاهر الجمال، التي تمتلكها تلك المدينة الصينية، التي يقبل عليها الناس للاستمتاع بركوب العوامات المائية والاستمتاع بالمشاهد الجميلة التي تحيط بهم.

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