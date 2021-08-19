مراسلون بلا حدود تدين تهديد صحفيين اثنين من قبل الاستخبارات العسكرية في تعز باليمن

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم الخميس، إن الاستخبارات العسكرية في مدينة تعز، وسط اليمن، تهدد مصورين صحفيين اثنين، على خلفية تغطيتهما "لمذبحة طالت عائلة في المدينة ذاتها، وتحولت إلى فضيحة سياسية".

وأضافت المنظمة، في بيان لها، أن أحد الصحفيين يعمل لحساب قناة الجزيرة، والآخر لسكاي نيوز، مشيرة إلى أن دوريات من الاستخبارات التابعة للحكومة الشرعية، حاصرت الثلاثاء منزل الصحفيين في مدينة تعز.

وأفادت بأن هذا يأتي على خلفية تغطيتهما لقضية هزت المدينة، حيث تم اختطاف أفراد أسرة في منطقة بير باشا السكنية من قبل مسلحين ينتمون لمحور تعز (تابع للحكومة الشرعية) "وتم ارتكاب مجزرة شنيعة في حقهم".

وقالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود: "من غير المقبول بتاتا أن توجه الجماعات سهامها نحو الصحفيين الذين يسلطون الضوء على ما ترتكبه من انتهاكات، حيث نتوقع من السلطات حماية هؤلاء الفاعلين الإعلاميين".

وكانت الأسرة المستهدفة من قبل هولاء المسلحين مهددة على مدى عدة أسابيع بسبب نزاع على بعض الممتلكات.

وأدانت مراسلون بلا حدود بشدة ما وصفته بـ"الترهيب"، داعية السلطات إلى التحرك لضمان سلامتهما.

يذكر أن اليمن يقبع في المرتبة 169 من أصل 180 بلدا على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود العام الجاري.