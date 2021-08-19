بيانات تشير إلى إصابة 80% من الجنوب إفريقيين بكورونا

قال كبير الخبراء الاكتواريين في أكبر شركة تأمين صحي في إفريقيا إن ما يصل إلى أربعة من كل خمسة من سكان جنوب إفريقيا ربما يكونوا قد أصيبوا بفيروس كورونا، مما يشير إلى أن البلاد قد تكون واحدة من أكثر دول العالم تضررا من المرض، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

واستند إميل ستيب، الخبير الاكتواري في مؤسسة "ديسكفري هيلث"، في حساباته إلى معدل وفيات الحالات المصابة بكورونا في البلاد والوفيات الزائدة، وهو مقياس لعدد الوفيات مقارنة بالمتوسط التاريخي.

ويُعتقد أنها تقدم صورة أكثر دقة لتأثير الجائحة من حصيلة الوفيات الرسمية.

وذكر ستيب في رد عبر البريد الإلكتروني على الأسئلة: "إذا عرفنا معدل وفيات كوفيد، فيمكننا استنتاج مستوى الإصابة المحتمل".

ويعتبر معدل الإصابة الذي قدره ستيب بما بين 70 % و 80 % مرتفعا بالمعايير العالمية ويمكن أن يدفع جنوب إفريقيا إلى ما يسمى بمناعة القطيع، والتي تقدرها جمعية الأمراض المعدية الأمريكية بما بين 80 % و 90 %.