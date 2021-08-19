قال المهندس محمد بيبرس، المصري الحاصل على وسام الكنز المقدس من اليابان، إنه عمل لمدة 37 عامًا مع الوفد الياباني الدائم للأمم المتحدة لنزع السلاح، مشيرًا إلى أنه حصل على الوسام؛ نتيجة لتفانيه في العمل.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن الوسام عبارة عن 3 درجات الكنز المقدس ذو الأشعة الذهبية والفضية والبلاتينية، لافتًا إلى أنه حصل على الوسام ذي الأشعة الفضية.



وأوضح أن اليابان أصدرت قرارًا عام 1888 بتخصيص الوسام من أجل الأجانب الذين يؤدون خدمات لليابان أو يتفانون في عملهم ويؤدونه على أكمل وجه، قائلًا إن اليابان أجرت تحريات عنه قبل منحه للوسام.



وذكر أن الأسئلة شملت محل الإقامة ومكان الميلاد وغيرها لتحديد استحقاقه أو عدم استحقاقه للوسام، مضيفًا أن الله وفقه للحصول على الوسام بعد موافقة قصر الإمبراطور ومصر وسويسرا.



وأكد أنه لازال محتفظًا بجنسيته المصرية بالرغم من حصوله على جنسية سويسرية، معلقًا: «لازلت محتفظًا بجنسيتي المصرية ولا يمكن أفرط فيها، تقدمت بطلب للوزير حبيب العادلي للحفاظ على جنسيتي المصرية إلى جانب الجنسية الأجنبية لأنه شرف كبير».









وفي احتفالية أقامتها سفارة اليابان بالمدينة السويسرية جنيف، كرّم السفير إيشيرو أوجاساراوا، رئيس البعثة، نيابة عن إمبراطور اليابان، المهندس محمد بيبرس، من أبناء الجالية المصرية بسويسرا، بمنحه وسام الكنز المقدس ذي الأشعة الفضية، وشهادة شكر وتقدير منحة من اليابان إمبراطوراً ودولةً، وذلك نظرًا لتفانيه على مدى 37 عامًا فترة عمله بالسفارة، وسط فرحة وتصفيق كل الحضور.