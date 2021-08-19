البنتاجون: مقاتلات أمريكية حلقت في أجواء كابل لضمان الأمن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنها، نفذت طلعات في أجواء العاصمة الأفغانية كابل التي سقطت مؤخرا في قبضة حركة "طالبان، بهدف ضمان الأمن.

وكانت حركة طالبان قد أعلنت أنها تسعى لمنع اندلاع حرب أهلية في أفغانستان وتسعى إلى إقامة علاقات ودية مع كل الدول الأجنبية بينها الولايات المتحدة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في كلمة ألقاها اليوم الخميس في كابل بمناسبة العيد الـ102 لاستقلال أفغانستان: "نريد العيش في سلام ونسعى إلى منع اندلاع حرب أهلية"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.