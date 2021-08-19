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إصابة دينيس لو بمرض الخرف المختلط

د ب أ
نشر في: الخميس 19 أغسطس 2021 - 2:44 م | آخر تحديث: الخميس 19 أغسطس 2021 - 2:44 م

كشف دينيس لو أسطورة منتخب اسكتلندا ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن إصابته بمرض الخرف المختلط.

وبدأ لو المولود في ابردين، مسيرته الكروية عبر نادي هيدرسفيلد ثم لعب في صفوف مانشستر سيتي وتورينو الإيطالي قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في 1962.

وسجل لو 237 هدفا خلال 404 مباراة مع مانشستر يونايتد، لكن اللاعب السابق الملقب بـ"الملك" أسدل بعدها الستار على مسيرته الكروية علما بأنه يشترك في لقب الهداف التاريخي لمنتخب اسكتلندا برصيد 30 هدفا.

وقال لو /81 عاما/ في بيان اليوم الخميس "وصلت لمرحلة أرغب خلالها أن أكون متفتحا بشأن حالتي".

وأضاف "تم تشخيص حالتي بأنها خرف مختلط، وهو أكثر من نوعية من الخرف ، في حالتي أعاني من الزهايمر والخرف الوعائي".

وأشار "كان عاما صعبا للغاية على الجميع والفترات الطويلة من العزلة لم تساعد حقا".

وختم بالقول "إنها تحديات هائلة ومرض مزمن، شاهدت العديد من الأصدقاء يمرون بهذا".


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