تركمانستان تفتح أجواءها لإجلاء الأجانب من أفغانستان

أفادت المكتب الصحفي لوزارة الخارجية التركمانستانية، بأن سلطات البلاد قررت فتح أجوائها لإجلاء المواطنين الأجانب من أفغانستان.

وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الخميس: "من المعروف أن عددا من البلدان بدأت في الوقت الراهن إجلاء مواطنيها المتواجدين في أفغانستان، وبهذا الصدد تفتح تركمانستان، تنفيذا لالتزاماتها الدولية، بما في ذلك المتأتية من أحكام القانون الإنساني الدولي، أجواءها لنقل فئة الأشخاص المذكورة أعلاه على متن طائرات أجنبية"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

واستولت حركة طالبان على البلاد يوم الأحد الماضي، معلنة "إنهاء الحرب" في أفغانستان، بينما غادر الرئيس أشرف غني الأراضي الأفغانية.

من جهته، أعلن نائب الرئيس عمر الله صالح، أنه يعتبر رئيسا مؤقتا للبلاد وفق الدستور، داعيا لمقاومة طالبان، وتقوم الدول الغربية بإجلاء مواطنيها ودبلوماسييها من أفغانستان.