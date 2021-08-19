يونس درويش وحمادة بعزق ويارا صابر

ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق وتقلص مساحة المزارع يتسببان فى قلة المحصول وزيادة الأسعار

مزارعون: ارتفاع 20% فى الأسعار بسبب قلة المعروض وارتفاع الطلب.. 23 ألف فدان بأسوان أنتجت 100 ألف طن مانجو

مرت رحلة محصول المانجو، بمزارعه المنتشرة فى أكثر من محافظة، هذا الموسم بعدد من الأزمات المناخية والفطرية، أدت إلى انخفاض إنتاجيته وبالتالى ارتفاع سعره فى الأسواق عن المعهود، مما حرم قطاعا كبيرا من الأسر المصرية من تذوق الفاكهة الصيفية.

تعزو وزارة الزراعة هذه الأزمة إلى التغيرات المناخية التى تضرب أجزاء كبيرة من العالم، حيث تعرضت مصر هذا الموسم لدرجات حرارة غير مسبوقة، بالإضافة إلى تعرض محاصيل مزارع الاسماعيلية، هذا العام، لمرض«الهباب الأسود»، وهو مرض فطرى ناتج عن التغيرات المناخية غير الملائمة وانتشار الحشرات القشرية وحشرة المن.

يقول متخصصون إن هذه الأزمات تسببت فى انخفاض إنتاجية المانجو من20 إلى 25% عن الأعوام السابقة، مما تسبب فى نقص أنواع معينة خلت منها الأسواق، وارتفع سعره بنسبة 20%.

يقول رئيس الإدارة المركزية للبساتين والخضر، محمود عطا، إن إجمالى الإنتاجية من المانجو كل عام تصل إلى حوالى مليون طن بإجمالى مساحة تصل لـ300 ألف فدان على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن المحصول تأثر سلبيا بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة هذا العام.

وأضاف عطا، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن سبب ارتفاع أسعار المانجو بنسبة تتراوح بين 25% لـ 30% فى الأسواق هذا العام، يرجع أولا إلى قلة المساحة المنزرعة من الأصناف البلدية ومنها: «العويس والسكرية والزبدية»، ولسبب آخر هو الرى الخاطئ والتقلبات الجوية التى تعرضت لها مزارع المانجو.

يشير المسئول إلى أن نسبة التاُثر فى الاسماعيلية كانت كبيرة نتيجة لزيادة الرطوبة هذا العام، وقربها من قناة السويس.

وعانت مزارع الاسماعيلية تحديدا من مرض «الهباب الأسود» مما تسبب فى تراجع إنتاجية المزارع عن السنوات الماضية.

وسبق أن تقدمت النائبة آمال رزق الله، بطلب إحاطة بشأن مرض الهباب الأسود الذى أصاب محصول المانجو، وطالبت بالتدخل السريع واتخاذ ما يلزم بشأن حماية محصول المانجو.

نقيب الفلاحين حسين أبو صدام يقول إن أسعار معظم أنواع فاكهة المانجو ارتفعت بنسبة تصل إلى 20% بسبب قلة المعروض وارتفاع الطلب عليها، حيث وصل كيلو المانجو العويس ما بين 25 إلى 45 جنيها، وتراوح أسعار كيلو المانجو الهندى ما بين 15 و30 جنيها والمانجو الزبدية بين 15 و25 جنيها، والمانجو البلدى بين 10 جنيهات و15 جنيها وهى أسعار أعلى من مثيلاتها العام الماضى بنحو 5 إلى 10جنيهات فى الكيلو الواحد فى معظم الأصناف.

يشير أبو صدام إلى أن هناك أنواعا جديدة من المانجو ستظهر خلال شهرى 11 و12 من المقبلين؛ وهى أنواع لم تتأثر مثل الأنواع البلدية، وسيكون أسعارها فى متناول المواطنين خلال الفترة المقبلة، فيما سيزيد سعر الأسعار البلدية خلال الشهرين المقبلين، نظرا لقرب انتهائها من الأسواق.

أما بالنسبة للإنتاجية التى سيتم ضخها من أسوان، السوق الأكبر لزراعة المانجو، سيكون سعرها حوالى 50 جنيها للكيلو نظرا لمصاريف النقل.

أسوان من أشهر محافظات الجمهورية زراعة لثمار المانجو، ويتركز زراعتها بمناطق الرمادى بمدينة أدفو وقرية فارس بكوم أمبو وبنبان والمنصورية بمدينة دراو ومشروع وادى النقرة بنصر النوبة. ويعتبر هو المحصول الثالث بعد قصب السكر والبلح، حيث هناك ٢٦ ألف فدان لزراعة المانجو منها ٢٣ مثمرا و٣ آلاف غير مثمر، وفقا للمهندس محمد محمدين، وكيل وزارة الزراعة بأسوان.

لا توجد ميزة نسبية فى محاصيل أسوان عن الدلتا والمدن الساحلية، حيث إنها تقطف مبكرا عن الوجه البحرى، وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وهو ما يوفر أموالا كثيرة للمزارعين.

محمد أبو القاسم، واحد من ملاك أراضى زراعة المانجو بقرية فارس، بدأ الحصاد فى أواخر شهر يونيو وانتهى فى أواخر يوليو، قال عن الأسعار، تختلف من نوع لآخر فالعيسوى أعلى سعرا ويصل الكيلو منها إلى ٥٠ جنيها، وأقل سعر لثمار المانجو العادى فتصل إلى ٢٠ للكيلو.

مضيفا أن أكبر المساحات المنزرعة من ثمار المانجو فى قرية فارس وتصل إلى ما يقرب من ١٠ آلاف فدان.

محمد عثمان السبال، أحد ملاك الأراضى بقرية فارس، يرى محصول ثمار المانجو هذا العام سيئا بسبب سوء الأحوال الجوية وزيادة أسعار مبيدات الرش، مما أثر على إنتاجية المحصول وسعر السوق.

لكن محمد محمدين يرى أن محصول هذا العام جيد بالنسبة لحجم الإنتاج، إذ وصل تقريبا إلى ١٠٠ ألف طن، ويوجد ١٥ نوعا للتصدير و١٥ نوعا محليا.

يطالب يحيى رشيدى، أحد مزارعى المانجو، بضرورة توفير الكيماويات والمبيدات بسعر رخيص، حتى يستطيع المزارعون مقاومة الحشرات وكل ما يتعلق بأمراض الزرع، وكذلك التيسير فى أسعار الكهرباء التى من خلالها نستطيع تشغيل طلمبات ضخ المياه للأراضى المستهدفة لزراعة محصول المانجو.

بخلاف أسوان، يشتهر مركزا البدارى وساحل سليم فى أسيوط بزراعة المانجو بأنواعها المختلفة كـ «زبدية»، وعويس وصديقة والتيمور» منذ مئات السنين، حيث يوجد بهما أفضل ثمار المانجو على مستوى الجمهورية، وهى تضاهى المانجو الاسمعلاوى والمانجو الأسوانى فى جودتها وطعمها السكرى وكذلك كبر حجمها.

محمود سيد، مزارع من البدارى، يصف العام الحالى بالجيد، وزادت أسعار البدارى بنسبة 5%، ما يعنى أسعار أسيوط أرخص بنسبة 15% عن الأسوق الأخرى.

يتراوح سعر الزبدية بين 15 و20 جنيها للكيلو، والعويس بين 20 و27 جنيها وهى مانجو للأكل وحجمها صغير، والصديقة طعمها جيد وهى للأكل.

تبلغ المساحة المنزرعة بالمانجو بمركزى البدارى وساحل سليم ٢٨٢٧ فدانا و٢٠ قيراطا بنسبة ٥، ٢٩ طن للفدان بإجمالى ١٤٩٧٤ طنا كل الكميات المنزرعة، حسبما توضح هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط.

أزمات مزارعى المانجو تنبئ بأن هذا العام لن يكون استثناءً بالنسبة لمحصول يعشقه المصريون، حيث ينتظرنا موجات حارة سيئة فى الأعوام المقبلة قد تؤثر بشكل كبير على إنتاجية المحاصيل، وربما نجد مواسم بلا محاصيل معينة.