قال المستشار حسن حرك رئيس وحدة الكشف بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الموظف الذي يتعاطى المخدرات يمكنه التقدم الآن لتلقي العلاج بالمجان وفي سرية كاملة قبل انتهاء المهلة، وبدء تنفيذ قانون فصل الموظفين "المتعاطين".

وأضاف في تصريحات لبرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc"، مساء الأربعاء، أن نسبة تعاطي الموظفين الحكوميين تنخفض بشكل ملحوظ، مؤكدًا أيضًا أن هناك إقبالًا متزايدًا على تلقي العلاج بنسبة 150% بعد صدور قرار فصل الموظف المتعاطي للمخدرات.

وأوضح أن من يتقدم للعلاج لا تُتخذ ضده أي إجراءات قانونية، مع تقديم كافة الخدمات العلاجية له وفقًا لأفضل المعايير دون دفع أي تكلفة.

وأشار إلى أنه يتم إجراء تحاليل مفاجئة يوميًّا لما يتراوح بين 1500 و2000 عامل في الجهات الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن هناك شراكة مع وزارة الداخلية لإجراء تحاليل للسائقين على الطرق السريعة وفي المحافظات وإدارات المرور المختلفة، بما يعادل 1800 سائق يوميًّا.

ولفت إلى أنه خلال فترات الدراسة، يتم إجراء الكشف اليومي وفقًا لجدول زمني بالاشتراك مع وزارة الداخلية والأمانة العامة للصحة النفسية ومصلحة الطب الشرعي على سائقي الحافلات المدرسية؛ للاطمئنان على الطلاب.