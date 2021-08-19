يناقش مجلس النواب اللبناني في جلسة عامة، غدا الجمعة، رسالة وجهها الرئيس اللبناني ميشال عون للمجلس تتضمن داعيات قرار حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات.



ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لعقد جلسة عامة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر غد الجمعة بمقر المجلس بقصر الاونيسكو، وذلك لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية لاتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب بشأنها.



وتسلمت الأمانة العاملة لمجلس النواب أمس الأول الثلاثاء الرسالة التي وجهها عون الى مجلس النواب حول موضوع وقف الدعم عن المواد والسلع الحياتية والحيوية، والتي شرح فيها عون مسار الاجتماعات التي عقدت مع الوزراء المعنيين وحاكم مصرف لبنان وتلك التي عقدت في مجلس الوزراء، والتي لم تؤد الى نتائج عملية تفضي الى رفع الدعم تدريجا عن المشتقات النفطية والأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف أنواعها، والتي لم تعد متوافرة، الأمر الذي يهدد صحة الناس وغذاءهم وامنهم الاجتماعي وايضاً حقوقهم الحياتية - على حد ما ورد برسالة عون.



كما استعرض عون في رسالته قرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات من دون انتظار صدور البطاقة التمويلية، وما تركه هذا القرار من تداعيات سلبية زادت من حدة الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية التي يعيشها البلد.



وأضاف الرئيس اللبناني في رسالته أنه تعذر انعقاد مجلس الوزراء، بعد رفض رئيسه الدعوة الى عقد الاجتماع، حيث رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الدعوه باعتبار أن الاجتماع غير دستوري لاقتصار مهمة حكومته على تصريف الأعمال فقط.



وكان حاكم مصرف لبنان المركزي قد اتخذ قرارا بوقف دعم سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي في عمليات استيراد الوقود ليتم فتح الاعتمادات المصرفية على أساس سعر السوق الذي يتراوح ما بين 18000 إلى 20000 ليرة للدولار الواحد بدلا من السعر المحدد سلفا وهو 3900 ليرة للدولار الواحد، معتبرا أن البديل لوقف الدعم هو المساس بالاحتياطات الالزامية في مصرف لبنان المركزي وهي الحد الأدنى من أموال المودعين في البنوك.