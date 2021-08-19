 أبي أحمد يختتم زيارته إلى تركيا.. ويوقع 4 اتفاقيات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبي أحمد يختتم زيارته إلى تركيا.. ويوقع 4 اتفاقيات


نشر في: الخميس 19 أغسطس 2021 - 11:43 ص | آخر تحديث: الخميس 19 أغسطس 2021 - 11:43 ص

اختتم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، والوفد المرافق له، زيارة ليوم واحد، للعاصمة التركية أنقرة.

وأوضحت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها اليوم الخميس، أن الزيارة الرسمية صادفت الذكرى الـ125 للعلاقات الإثيوية التركية، مشيرة إلى توقيع 4 اتفاقيات؛ شملت: "مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه، اتفاقية الإطار العسكري، بروتوكول التنفيذ المتعلق بالمساعدات المالية، اتفاقية التعاون المالي العسكري".

وأضافت أنه خلال الزيارة الرسمية، وضع رئيس الوزراء أبي أحمد إكليلاً من الزهور على ضريح أنيتكابير، قائلا: "تعتز إثيوبيا بعلاقاتها مع تركيا المتجذرة في فهم مشترك للاحترام والثقة، تليق بحضارتين قديمتين لهما ثقافات وتقاليد غنية".

وعقب حفل الترحيب الحار برئيس الوزراء في القصر الرئاسي، عقد الزعيمان اجتماعا ثنائيا مع وفديهما، كما أعربا عن التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون.

 


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