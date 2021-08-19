أوفى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بوعده لمواطنة بمدينة طابا، وحقق حلمها في الحصول على وحدة سكنية، وإنهاء معاناتها هي وأسرتها التي عاشت فيها لمدة سنوات.



وأكد المحافظ في تصريح له اليوم الأربعاء، أنه حرص على تسهيل إجراءات حصول المواطنة سنيه سعيد إبراهيم حافظ، على حصتها من الشقق بمدينة طابا، وإزالة كافة العقبات التي كانت تواجها.



وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه جرى التواصل مع إحدى الجمعيات الخيرية، لمساعدة السيدة في فرش الشقة بعد استلامها.



وأشار المحافظ إلى أن مندوب المحافظة قام بفرش الوحدة السكنية اليوم بغرفة نوم كاملة، وأنترية، ومطبخ خشب قطعتين 150سنتيمتر، وثلاجة 16 قدم، وبوتوجاز 5 شعلة، وغسالة فوق أتوماتيك، ومروحة عمود، و3 سجادة، و4 مشايات.



ومن جانبها تقدمت المواطنة سنية سعيد إبراهيم حافظ، الشكر لمحافظ جنوب سيناء، لوفائه بوعده وإنهاء معاناتها هى وأسرتها، وتدخله المباشر لتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على الوحدة السكنية.



وأوضحت أن محافظ جنوب سيناء، راعى ظروفها لرعايتها لأسرتها بعد مرض زوجها، لافته إلى أنها تفخر بالمحافظ الذي يعد من وجهة نظرها أب لكل مواطن على أرض المحافظة، ويسعى لتطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بتوفير حياه كريمة لكل مواطن.