 تكفلت برعاية أسرتها بعد مرض زوجها.. محافظ جنوب سيناء يكافئ سيدة بوحدة سكنية وفرشها - بوابة الشروق
الخميس 19 أغسطس 2021 1:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من سيحسم بطولة الدوري الممتاز هذا المواسم؟
النتـائـج تصويت

تكفلت برعاية أسرتها بعد مرض زوجها.. محافظ جنوب سيناء يكافئ سيدة بوحدة سكنية وفرشها

رضا الحصري
نشر في: الخميس 19 أغسطس 2021 - 1:13 ص | آخر تحديث: الخميس 19 أغسطس 2021 - 1:15 ص

أوفى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بوعده لمواطنة بمدينة طابا، وحقق حلمها في الحصول على وحدة سكنية، وإنهاء معاناتها هي وأسرتها التي عاشت فيها لمدة سنوات.


وأكد المحافظ في تصريح له اليوم الأربعاء، أنه حرص على تسهيل إجراءات حصول المواطنة سنيه سعيد إبراهيم حافظ، على حصتها من الشقق بمدينة طابا، وإزالة كافة العقبات التي كانت تواجها.


وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه جرى التواصل مع إحدى الجمعيات الخيرية، لمساعدة السيدة في فرش الشقة بعد استلامها.


وأشار المحافظ إلى أن مندوب المحافظة قام بفرش الوحدة السكنية اليوم بغرفة نوم كاملة، وأنترية، ومطبخ خشب قطعتين 150سنتيمتر، وثلاجة 16 قدم، وبوتوجاز 5 شعلة، وغسالة فوق أتوماتيك، ومروحة عمود، و3 سجادة، و4 مشايات.


ومن جانبها تقدمت المواطنة سنية سعيد إبراهيم حافظ، الشكر لمحافظ جنوب سيناء، لوفائه بوعده وإنهاء معاناتها هى وأسرتها، وتدخله المباشر لتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على الوحدة السكنية.


وأوضحت أن محافظ جنوب سيناء، راعى ظروفها لرعايتها لأسرتها بعد مرض زوجها، لافته إلى أنها تفخر بالمحافظ الذي يعد من وجهة نظرها أب لكل مواطن على أرض المحافظة، ويسعى لتطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بتوفير حياه كريمة لكل مواطن.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك