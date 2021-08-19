تراجع إيجارات المساكن في لندن بسبب نظام العمل عن بعد

تراجعت إيجارات المساكن الخاصة في العاصمة البريطانية لندن خلال يوليو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مع تراجع الحاجة إلى الإقامة بالقرب من مقار الشركات وأماكن العمل في وسط لندن في ظل تزايد الاعتماد على نظام العمل من المنزل.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الصادرة اليوم الأربعاء تراجعت الإيجارات في لندن بنسبة 1ر0% خلال الشهر الماضي، في حين ارتفعت الإيجارات في المناطق الأخرى بنحو 2% في المتوسط.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن لندن سجلت أيضا تباطؤا في وتيرة ارتفاع أسعار المساكن خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب الإحصاء في تعليقه على الأرقام إنه إلى جانب "التغير في تفضيلات السكن نتيجة العمل عن بعد"، تشهد العاصمة البريطانية "تدفقا كبيرا للعقارات المعروضة للإيجار، مع التحول من الإيجارات قصيرة الأجل إلى الإيجار طويل الأجل".

في الوقت نفسه، فإن مرونة نظام العمل من المنزل في إنجلترا لم تشجع الكثير من العمال على العودة إلى العمل من المكاتب، مع دخول موسم العطلة الصيفية في حين تبنى المزيد من الشركات نظام العمل الهجين الذي يجمع بين العمل من المنزل لعدة أيام والعمل من المكاتب في الأيام الأخرى على المدى الطويل.