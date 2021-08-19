للمجتمع الأفغاني طبيعة خاصة، إذ أن التاريخ وطبيعة الصراعات الدائرة في هذه المنطقة من العالم، تجعل من الصعب تنشئة رموز في العلوم والآداب، لكن الحقيقة تكشف عكس ذلك، وفيما يلي تلقي "الشروق" الضوء على أشهر علماء الأفغان، في السطور التالية.

جمال الدين الأفغاني والطريق إلى مصر

ولد جمال الدين الأفغاني عام 1838 في بلدة أسد آباد غربي العاصمة الأفغانية "كابول"، وكان متفوقا في دراسته منذ الصغر وأجاد العديد من اللغات، ووصل في شبابه لمناصب بارزة أهمها توليه رئيس الوزراء في أفغانستان في عصر الملك محمد خان.

وتغيرت الأحوال ووقعت حرب أهلية انتهت بسيطرة شير خان، والمدعوم من بريطانيا، على كابول وبعدها فرض الإنجليز حصارًا حول بيته لمنعه من الاجتماع بالناس، فرحل الأفغاني إلى الهند ومنها إلى مصر.

استقر الأفغاني بمصر وصار من الأعلام وكثر متبعيه، وألف العديد من الكتب، منها "الأموال والغريب، الناسخ والمنسوخ، المواعظ، فضائل القرآن"، وله ما يقرب من 25 كتابا غير ذلك، وتوفي سنة 1879 بعدما عاش يدعو للثورة ضد الاستعمار في العالمين العربي والإسلامي.

ابن حبان وأهل الرواية

أبو حاتم محمد ابن حبان، ترجم له ابن هبة الله في كتابه "تاريخ مدينة دمشق" وقال فيه هو أحد الأئمة الرحالين والمصنفين المحسنين، وقال عنه الإدريسي إنه تولى قضاء سمرقند مدة طويلة وكان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار، والمشهورين في الأمصار والأقطار، وعالمًا في الطب والنجوم وفنون العلوم، وألف المسند الصحيح والتاريخ والضعفاء والكتب الكثيرة في كل فن وفقه الناس بسمرقند، وبنى بها الأمير المظفر بن أحمد بن نصر بن أحمد بن سامان صفة لأهل العلم خصوصًا لأهل الحديث، ثم تحول أبو حاتم من سمرقند إلى بست ومات بها سنة 354 عن عمر يناهز 80 عامًا.

إسحاق الجوزجاني

أحد الأئمة المحدثين ولد بمدينة جوزجان من كور بلخ بخرسان، رحل إلى مكة والبصرة وغادرها إلى دمشق وظل بها حتى مات، له العديد من الكتب منها الضعفاء والجرح والتعديل، وقال ابن كثير إن له مصنفات منها المترجم فيه علوم غزيرة وفوائد كثيرة.

عبد الحكيم الأفغاني القندهاري

عالم أفغاني متصوف ولد في قندهار وتعلم فيها، سافر إلى العديد من البلدان وقضى معظم حياته في سوريا واستقر في دمشق، له مؤلفات عديدة منها "كشف الحقائق في شرح كنز الدقائق" في الفقة الحنفي، وكتاب "شرح الشاطبية"، و"حاشية شرح البخاري"، وتوفى في دمشق ودفن بمقبرة الباب الصغير.

علي القاري

يعد من العلماء الأفذاذ في عصره، إمام ومحدث وفقيه، ولد عام 930 في مدينة هراة أعظم مدن خراسان، تعلم القرآن الكريم ورحل إلى مكة وتعلم من جهابذة العلماء ونوابغ العصر، وكان معروفًا بالتدين والورع والتقوى، وكان قليل الاختلاط بالناس كثير العبادة، وكان يكتب مصحفًا كل عام ويهمشه بالقراءات والتفسير.