مصادر عسكرية كورية جنوبية: حظر بيونج يانج إبحار السفن قبالة البحر الشرقي إشارة إلى خطط إطلاق صواريخ

حذرت مصادر عسكرية كورية الجنوبية، اليوم الخميس، من أن حظر كوريا الشمالية إبحار السفن قبالة البحر الشرقي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إشارة على أن لديها خططا لإطلاق صواريخ وسط التدريبات العسكرية المشتركة الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.



ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المصادر قولها إنه تم إصدار التحذير الملاحي لفترة زمنية تمتد من يوم الأحد إلى يوم الاثنين للمناطق الشمالية الشرقية في البحر الشرقي.



ويُشار إلى أنه عادة ما يتم إصدار مثل هذا التحذير قبل إطلاق الصواريخ أو إجراء اختبارات الأسلحة الأخرى لتحذير السفن للابتعاد عن المناطق المعينة التي يتوقع أن تتأثر بالإطلاق. غير أنه لم تحدث أي عمليات إطلاق صواريخ باليستية بالفعل أو إطلاق للمدفعية خلال هذه الفترة وفقا للمسئولين في هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية.



وتوقع الكثيرون أن تقوم كوريا الشمالية بأعمال استفزازية للاحتجاج على التدريبات العسكرية المشتركة الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقد ظلت بيونج يانج تنتقد تلك التدريبات وتصفها بأنها بروفة للغزو.