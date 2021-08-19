السودان: مجلس السيادة يبحث تشكيل مفوضتي الانتخابات والدستور

بحث مجلس السيادة السوداني، في اجتماع اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تشكيل مفوضتي الانتخابات والدستور.



وقال محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة، الناطق الرسمي باسمه في تصريح صحفي، إن الاجتماع كلف عددا من الأعضاء لبدء نقاش حول تكوين لجنة بشأن تشكيل مفوضية الانتخابات ومفوضية صناعة الدستور، وفقا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية، لاسيما أن الفترة الانتقالية أكملت عامين.



وأوضح الفكي أن التحضير لعملية الانتخابات يتطلب نقاشا جادا حول كيفية توزيع الدوائر والإحصاء وإعداد السجل المدني.



وطالب القوى السياسية بالانخراط بصورة جادة في عملية النقاش، ودعوة منسوبيها لعقد ورش حول الانتخابات القادمة.