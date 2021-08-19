خدمات الطوارئ تواصل مكافحة حرائق الغابات المستعرة في إيطاليا

تستمر حرائق الغابات في الاشتعال في أنحاء إيطاليا، حيث سجلت هيئة الإطفاء 1325 حريقا نشطًا اليوم الخميس.

وتلقت إدارة الحماية المدنية في روما أمس الأربعاء 25 طلبا للمساعدة في مكافحة الحرائق الجوية، معظمها من منطقة قلورية جنوبي البلاد، حيث اشتعلت العشرات من الحرائق في الأسابيع الماضية، لا سيما حول متنزه أسبرومونتي الوطني.

وأوضح مدير المتنزه في منشور عبر فيسبوك مساء الأربعاء أنه رغم كثرة طائرات الإطفاء، لا تزال جبهات الحريق كبيرة في بعض الأماكن.

ومنذ نهاية يوليو، التهمت النيران آلاف الهكتارات من الغابات والنباتات، وذلك إلى حد كبير في جنوب إيطاليا وفي أكبر جزيرتين في البلاد، صقلية وسردينيا.