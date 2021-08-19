سفيرة مصر تبحث مع وزراء بقيرقيزستان سبل تعزيز التعاون

أكدت السفيرة منال يحيى الشناوي سفيرة مصر غير المقيمة لدى قيرقيزستان، اعتزاز مصر بالعلاقات الوطيدة والقواسم الثقافية المشتركة التي تجمعها مع قيرقيزستان، معربة عن التطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

وذكرت الخارجية- في بيان، اليوم- أن ذلك جاء خلال لقاء السفيرة منال يحيى الشناوي سفيرة مصر غير المقيمة لدى قيرقيزستان، مع كل من وزير الصحة والتنمية الاجتماعية، ووزير الزراعة والموارد المائية، ووزير الاستثمار، ووزير الثقافة والإعلام والرياضة والشباب، ورئيس لجنة السياحة بوزارة الاقتصاد؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وتناولت اللقاءات فرص التعاون في المجالات المذكورة، بما في ذلك دعم التعاون في مجال الصحة وفرص تنشيط تصدير المستحضرات الدوائية المصرية إلى قيرقيزستان، وتعزيز التعاون في المجال الزراعي وتنشيط التبادل التجاري في هذا القطاع، والعمل على تبادل الزيارات بين رجال الأعمال.

كما ناقش الجانبان دعم التعاون الثقافي وتبادل الفرق الفنية والموسيقية، والتعاون بين المكتبات، والتنسيق للاحتفال بالذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين العام المقبل، وتبادل الزيارات بين الشباب، وتنظيم رحلات تعريفية للشركات السياحية من الجانبين.

من جانب أخر، التقت السفيرة بالجالية المصرية في العاصمة القيرقيزية، حيث أعربت عن اهتمامها بالالتقاء والتواصل المستمر مع أعضاء الجالية، والاستماع إلى شواغلهم ومقترحاتهم، مؤكدةً ترحيبها بمشاركتهم في كل الفعاليات الثقافية التي تنظمها السفارة في قيرقيزستان.

وأعرب أعضاء الجالية عن تقديرهم لتواصل السفارة المستمر، ولما تنجزه السفارة من خدمات قنصلية بشكل سريع، مشيرين إلى حرصهم الدائم على العمل بهدف خدمة الوطن.