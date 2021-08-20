محمد عادل حكما لمواجهة الأهلي والمصري بالدوري

أعلن اتحاد الكرة، عن الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي والمصري والمقرر لها مساء غد الجمعة، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع 32 من مسابقة الدوري.

ويتأخر الأهلي بفارق 4 نقاط عن الزمالك، حيث يتواجد المارد الأحمر في المركز الثاني وبرصيده 69 نقطة، فيما يأتي الأبيض بصدارة الدوري وبرصيده 73 نقطة.

ويتواجد المصري البورسعيدي بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري وبرصيده 49 نقطة.

ويأتي الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي والمصري على النحو التالي....

محمد عادل (حكم ساحة)، أحمد توفيق (حكم مساعد)، يوسف البساطي (حكم مساعد)، جلال أحمد (حكم رابع، أحمد الغندور (حكم الفيديو)، محمود ناجي (حكم الفيديو المساعد).