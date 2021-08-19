بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدعو جميع الأطراف للحفاظ على التهدئة والاستقرار

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جميع الأطراف إلى تركيز جهودها على الحفاظ على التهدئة والاستقرار في البلاد، و احترام خطوط التماس، وفقا لما كانت عليه عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وطالبت البعثة، في بيان لها، وفقا لوكالة الأنباء الليبية اليوم الخميس، جميع الأطراف الامتناع عن القيام بأي عمليات تحشيد، أو نشر للعناصر والقوات الأمنية؛ ما قد يعتبر تصعيدا، الأمر الذي قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مجددة دعمها لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 "الرامية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار".

ودعت جميع الأطراف في ليبيا إلى دعم هذه الجهود "بغية خلق بيئة سلمية ومواتية لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 من ديسمبر المقبل".