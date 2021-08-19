 أبوظبي تصدر بيانا حول الإغلاق الجزئي في الإمارة جراء كورونا - بوابة الشروق
الخميس 19 أغسطس 2021 5:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من سيحسم بطولة الدوري الممتاز هذا المواسم؟
النتـائـج تصويت

أبوظبي تصدر بيانا حول الإغلاق الجزئي في الإمارة جراء كورونا

وكالات
نشر في: الخميس 19 أغسطس 2021 - 3:38 م | آخر تحديث: الخميس 19 أغسطس 2021 - 3:38 م

أعلنت السلطات الإمارتية، أن إمارة أبو ظبي، ستنهي اليوم الخميس الإغلاق الجزئي الذي فرضته الشهر الماضي، في إطار جهود منع انتشار سلالات فيروس كورونا.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، في منشور على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن إمارة أبوظبي ثاني أكبر إمارة من حيث عدد السكان في الإمارات، ستنهي اليوم الخميس الإغلاق الجزئي الذي فرضته الشهر الماضي في إطار جهود منع انتشار سلالات مرض كوفيد-19 المتحورة، بحسب وكالة "رويترز" للانباء.

ونقل المكتب عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث القول، إنه سيتم رفع القيود على حركة المرور والأفراد من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا بعد أن حققت هدفها.

وشهدت الإمارات تراجع الإصابات اليومية بفيروس كورونا إلى 1089 حالة أمس الأربعاء من نحو ألفين في يونيو ووصولها إلى قرابة أربعة آلاف في يناير.

وتنفذ الإمارات، واحدا من أسرع برامج التطعيم في العالم وتظهر أحدث بيانات وزارة الصحة أن 83.14% من السكان حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا بينما حصل 73.42% على الجرعتين.

وقالت الإمارات، التي أقرت استخدام خمسة أنواع من لقاحات كوفيد-19 هذا الشهر، إنها ستبدأ تقديم جرعة معززة لكل من تلقوا التطعيم الكامل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك