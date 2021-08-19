 تعليمات خاصة من كارتيرون للاعبي الزمالك في مران الفريق - بوابة الشروق
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تعليمات خاصة من كارتيرون للاعبي الزمالك في مران الفريق

أمير نبيل
نشر في: الخميس 19 أغسطس 2021 - 7:26 م | آخر تحديث: الخميس 19 أغسطس 2021 - 7:26 م

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة فنية مع اللاعبين خلال مران اليوم الخميس.

وحرص كارتيرون على شرح النقاط الفنية الخاصة بفريق سيراميكا، والدور المطلوب من كل لاعب من الزمالك خلال المباراة.

وطالب المدير الفني من لاعبيه ضرورة التركيز وتنفيذ التعليمات بالشكل المطلوب، من أجل تحقيق هدف الفريق من اللقاء بحصد الثلاث نقاط.

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا غدا الجمعة على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.


ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 73 نقطة.


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