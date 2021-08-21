 المركز الروسي للمصالحة يرصد 25 انتهاكا في سوريا بمنطقة وقف التصعيد بإدلب - بوابة الشروق
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المركز الروسي للمصالحة يرصد 25 انتهاكا في سوريا بمنطقة وقف التصعيد بإدلب

موسكو - أ ش أ
نشر في: الخميس 19 أغسطس 2021 - 9:07 ص | آخر تحديث: الخميس 19 أغسطس 2021 - 9:07 ص

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، عن رصد 25 انتهاكا لوقف إطلاق النار من جانب المسلحين في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، عن المركز الروسي للمصالحة في بيان نشر على صفحة وزارة الدفاع الروسية على "فيسبوك" قوله، إن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي نفذوا 14 عملية قصف في محافظة إدلب، و8 عمليات في محافظة اللاذقية، وعمليتين في حلب، وعملية واحدة في حماة.

وأشار البيان إلى أن الشرطة العسكرية الروسية قامت بتسيير دوريات في مسارين بمنطقة منبج بريف حلب، و3 مسارات أخرى في محافظات الرقة والحسكة وحلب، كما قامت العربات الروسية بمرافقة وسائل النقل المدنية على طريق M4 من عين عيسى إلى تل تمر.

وأكد المركز الروسي "استمرار العمل الهادف إلى التسوية السلمية للنزاع ومساعدة المواطنين السوريين في العودة للحياة السلمية".


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