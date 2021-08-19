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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 3 متهمين بحوزتهم 4 قطع أسلحة نارية خلال حملة في أسيوط.

ونفذ قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، وبمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بقيادة اللواء وائل نصار مدير المباحث، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لاستهداف أطراف الخصومات الثأرية بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط.

وأسفرت جهودها عن ضبط 3 متهمين لأحدهم معلومات جنائية، وبحوزتهم "3 بنادق آلية، وعدد من الطلقات، وفرد محلي، و8 خزينة".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.