نعمان سمير ومصطفى البنا وأميرة محمدين ورضا الحصرى وماهر عبدالصبور وفاطمة على

مواطنون: السيارات المتنقلة قللت الوقت والجهد المطلوب للتطعيم ولم نواجه أى صعوبات

الفرق تجوب المدن والقرى والوديان والتجمعات البدوية.. وإقبال مكثف على التطعيم

انطلقت المراكز المتنقلة لتطعيم المواطنين والمقيمين داخل مصر والراغبين فى السفر باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ‏حيث أعلنت وزارة الصحة وجود 176 مركزا لتلقى اللقاح منتشرة بجميع المحافظات والمدن لاستيعاب ‏الأعداد الكبيرة للمواطنين، والانتهاء من تلقيحهم فى دقائق معدودة‎.‎

ففى الدقهلية، اجتمع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة مع مديرى الإدارات الصحية والفنية، لمناقشة ‏مستجدات الوضع الحالى لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وتناول الاجتماع مناقشة خطة تطعيم المواطنين ‏فى محافظة الدقهلية بلقاح كورونا، ومتابعة الفرق الثابتة والفرق المتحركة بمختلف المصالح الحكومية ‏والنوادى والنقابات والأسواق وغيرها من أماكن تجمعات المواطنين للوصول إلى أكبر عدد من أهالى ‏المحافظة‎.‎

وشهد الاجتماع مناقشة ومتابعة عمل الفرق داخل المستشفيات والمخصصة لخدمة المترددين على العيادات ‏الخارجية، واستمرار العمل بجميع المراكز دون انقطاع فى جميع أيام الأسبوع، حتى فى أيام الجمعة ‏والعطلات الرسمية، منذ الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء‎.‎

وتقول دعاء سمير، إنها تلقت لقاح كورونا من الفرق المتنقلة داخل مجمع الخدمات بجامعة المنصورة ‏تيسيرا على العاملين وذويهم، مشيدة بسهولة الإجراءات، كما أشار مواطن آخر من المحافظة نفسها، إلى أنه ‏وأسرته تلقوا اللقاح دون صعوبة، داخل نادى جزيرة الورد الرياضى التابع لمديرية الشباب والرياضة ‏بالمنصورة، بعد تسجيلهم الأسماء عبر أجهزة الكمبيوتر، دون أى انتظار‎.‎

وقال وكيل وزارة الصحة بالفيوم الدكتور حاتم جمال، إن مديرية الصحة بالمحافظة أطلقت 4 فرق تطعيم متنقلة ‏تجوب المدن والقرى بشكل يومى حسب أماكن التجمعات والكثافة السكانية ‏وحصول المواطن على اللقاح بشكل فورى من خلال القافلة بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة‎.‎

وأوضح أنه تم وضع خطة لعمل فرق التطعيم المتنقلة بحسب أماكن التجمعات فى المدن والريف، مضيفًا أنه يتم ‏التسهيل على المواطنين ممن سجلوا على موقع وزارة الصحة، بالإضافة إلى التسجيل الفورى لغير ‏المسجلين لتلقى اللقاح بشكل فورى من خلال القافلة المتنقلة، كاشفا عن أن عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح ‏فى المحافظة بلغ 85 ألف مواطن، وأن العدد فى تزايد مستمر بسبب إقبال المواطنين على تلقى اللقاح‎.‎

وأطلقت مديرية الصحة بالاسماعيلية قوافل طبية متنقلة لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، ‏ورصدت «الشروق» إقبال المواطنين على تلقى اللقاح داخل سيارات متنقلة مجهزة تقدم خدماتها بالمجان ‏للمصريين والمقيمين بمصر.‏

وأكد محمود جمعة، مواطن، أن الخدمة تقدم بشكل آمن وميسر من خلال التسجيل ببطاقة الرقم القومى ‏وانتظار دور المتقدم، قبل الحصول على جرعة اللقاح وتحديد الجرعة الثانية فى الكارت الخاص بالبيانات ‏الشخصية‎.‎

ويقول إسماعيل محمود: «سجلت بياناتى قبل عدة أشهر لتلقى اللقاح فى أحد المراكز الطبية المخصصة، ‏لكن لم أتلق ردا، وعندما علمت بالقوافل المتنقلة قررت التوجه لها للتطعيم أفضل من الانتظار، وشجعنى ‏قربها من المنزل، ووجودها فى أماكن مفتوحة بعيدا عن التجمعات فى الأماكن المغلقة‎.‎

وقال محافظ جنوب سيناء خالد فودة، إنه مديرية الشئون الصحية بالمحافظة خصصت 7 سيارات متنقلة، ‏لتجوب القرى والوديان والتجمعات البدوية، لتخفيف عبء الانتقال على سكان هذه المناطق، خاصة أن ‏طبيعة المحافظة الجغرافية تجعل هذه القرى والوديان والتجمعات البدوية منعزلة تماما عن المدن، بجانب ‏ارتفاع تكاليف الانتقال إلى المدن لتلقى اللقاح‎.‎

وقال وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء الدكتور أيمن رخا، إن إجمالى عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح ‏فيروس كورونا داخل السيارات المتنقلة بالمحافظة بلغ 8776 مواطنًا حتى اليوم، بينهم 8491 مواطنا ‏و285 من الأطقم الطبية، بواقع 260 مواطنا بمدينة شرم الشيخ، و3363 مواطنا بمدينة طور سيناء، و554 مواطنا بمدينة دهب، و1515 مواطنا بمدينة أبو رديس، 1145 مواطنا بمدينة نويبع، و242 ‏بمدينة سانت كاترين، و1697 مواطنا بمدينة رأس سدر‎.‎

ووجه محافظ المنيا اللواء أسامة القاضى، رؤساء الوحدات المحلية والمدن بالتواجد المستمر فى مراكز ‏التطعيم، معلنا زيادة عدد مراكز تلقى لقاح فيروس كورونا الخاص بالمسافرين، إلى 6 مراكز داخل ‏المحافظة، بدلا من 4 مراكز، لتسهيل عملية تلقى اللقاح الخاص بفيروس كورونا للمسافرين.‏

وأوضح أن ذلك يأتى بالإضافة إلى مراكز تلقى اللقاح الثابتة وعددها 17 مركزا، وهى مخصصة لجميع ‏المواطنين، وكذلك 40 فريقا طبيا متحركا، على أن يتم التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة، قبل ‏تلقى الجرعة‎.‎

وفى الشرقية اجتمع الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة مع مديرى الإدارات الصحية بالمحافظة، صباح إلى أمس وذلك لمناقشة خطة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد.

تناول الاجتماع مناقشة الخطة اليومية والقادمة للفرق الطبية الثابتة والمتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين من عمر 18 عاما فأكثر، ومتابعة عمل الفرق الطبية المتحركة بمختلف المنشآت الحكومية والعيادات المتنقلة بالميادين، والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة.

من ناحيته أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن إجمالى المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا فى المحافظة بلغ 446 ألفا، مشيرا إلى تكثيف المجهودات خلال الفترة المقبلة للوصول للأعداد المستهدفة.

وأضاف المحافظ، فى بيان أن المستهدف تطعيم نحو 45 ألف مواطن يوميا لتحقيق مستوى متقدم حفاظا على سلامة المواطنين، مكلفا مدير مديرية الصحة الدكتور محمد منصور بإطلاعه يوميا بنتائج مستهدفات التطعيم عن كل قطاع على غرار ما حدث فى مبادرة 100 مليون صحة.

فى الوقت نفسه كلف المحافظ رؤساء أجهزة المدن العمرانية الجديدة والجهاز التنفيذى بالمناطق الصناعية والاستثمارية بالتنسيق مع المصانع لحصر أسماء العاملين بها حتى يتسنى لمديرية الصحة توجيه فرق إلى تلك المنشآت وتقديم اللقاح لهم.