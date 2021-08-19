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تمكنت مباحث المصنفات من ضبط 49 ألف نسخة كتاب دراسي خارجي بدون تصريح بالقاهرة والجيزة.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بيع (إحدى المكتبات - كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة)، الكتب الدراسية الخارجية للمرحلة الابتدائية بدون تصريح من الجهات المختصة.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المشار إليها، وأمكن ضبط مدير المكتبة المشار إليها، مقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته 6250 كتابًا دراسيًا خارجيًا بدون تصريح من الجهات المختصة.

وبتطوير مناقشته أمكن التوصل إلى قيام إحدى المكتبات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية بطباعة وتوزيع الكتب الخارجية على مستوى الجمهورية بدون تصريح.

وبتقنين الإجراءات وباستهداف المكتبة أمكن ضبط شخصين (مالك المطبعة، نجله - مقيمان بمحافظة الغربية)، وبتفتيش المطبعة في حضورهما تم ضبط (26 ألف نسخة تحت التجهيز والطباعة للكتب التعليمية والمطبوعات الحكومية).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، كما أضافا بطباعتهما النسخ التعليمية المضبوطة لصالح إحدى ( الشركات "غير قانونية" العاملة فى مجال الكتب التعليمية الخارجية - كائنة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية).

وبتقنين الإجراءات تم استهداف الشركة وضبط 17ألف كتاب دراسي خارجي بدون تصريح من الجهات المختصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وحيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.