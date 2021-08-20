صندوق المأذونين: عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية أحد أسباب الفتور بين الأزواج

قال إبراهيم سليم رئيس صندوق المأذونين، إن مصر تشهد 226 ألف حالة طلاق بشكل سنوي.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "خط أحمر" الذي يُقدمه الإعلامي محمد موسى، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن العلاقة الزوجية تمثّل رباطًا يشهد عليه الله سبحانه وتعالى والملائكة أيضًا، مشددًا على أن البيت في الإسلام يُبنى على السكينة والمودة والرحمة.



وأوضح أن غياب مثل هذه الأمور عن المنزل يؤدي إلى ظهور حالة من الفتور في العلاقة الزوجية، متابعًا: "لما البيت تكون فيه كراهية وحقد وقسوة وعدم تقدير للآخر وعدم تحمل مسؤولية وعدم اهتمام بطلبات الطرف الآخر وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، يؤدي كل ذلك إلى الفتور في العلاقة".



وأشار إلى أن هناك فتورًا صحيًّا في العلاقة الزوجية، إذ يحدث بين الطرفين في البداية قدرًا من المودة والألفة لكن مع مرور الوقت، تنتظر المرأة من زوجها أمورًا معينة بما في ذلك أوقات الهزل بينهما، كونها تشعر في هذه الحالة بالاطمئنان.



وكان اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن هذا الأسبوع، أنّ مصر تشهد حالة طلاق كل دقيقتين، مقابل حالتي زواج كل دقيقة.



وأفاد بأن عام 2020 شهد 876 ألف حالة زواج، مقابل 213 ألف حالة طلاق خلال العام نفسه.



وصرح بأن أحكام الطلاق في قضايا متعددة الأسباب والدوافع وصل إلى 11 ألفًا و800 حكم، فيما بلغ عدد حالات الخلع سبعة آلاف حالة في 2020، بانخفاض بنسبة 30% عن عام 2019 الذي شهد عشرة آلاف حالة.