رئيس مدينة الأقصر يؤكد أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في البناء وتحقيق التكافل الاجتماعي

أكد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في بناء المجتمع وتحقيق أعلى صور التكافل الاجتماعي بين المواطنين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس مدينة الأقصر خلال الاحتفالية التي حضرها نيابة عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ونظمتها مؤسسة مصطفى وعلي أمين بالأقصر لتوزيع عدد من الكراسي المتحركة على ذوي الهمم وسماعات طبية لضعاف السمع.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر أن المشروعات الخيرية التي تهدف إلى تقديم الخدمات للبسطاء وأصحاب الهمم والأسر الأولى بالرعاية ستظل علامة فارقة في سلامة المجتمعات وأنه كلما زادت مثل هذه المشروعات في المجتمع دل ذلك على قوته وطيب عنصره وعراقة أصله بحيث يصبح المجتمع كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

بدورها، أكدت صفاء نوار مدير عام المشروعات بالمؤسسة أهمية تضافر الجهود المبذولة والتعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين الأكثر احتياجا.

وفي سياق آخر، قام العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر بتفقد منطقة مدخل بوابة المطار وأعمال التطوير والتجميل الجارية في المنطقة، والتي تشمل أعمال طلاء الجدارية وتجميلها، واستكمل جولته بقيادة حملة مكبرة بمدخل محرز بمنطقة المطار لإزالة تعديات بالبناء في المهد على مساحة حوالي 700 متر.

وتابع رئيس مدينة الأقصر جولته بتفقد نموذج تركيب بلدورة حدائق وبلاط انترلوك بالجزيرة الوسطى بطريق المطار، كما واصل تفقد منطقة الحزام الأخضر لرفع مستوى منظومة النظافة في المنطقة ، وجاري تكثيف حملات النظافة اليومية للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وفي سياق ذي صلة، شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر حملة مكبرة أسفرت عن تحرير 120 محضرا تضمنت 25 محضر إشغالات، 4 محاضر نظافة عامة ،23 محضر مضبوطات متنوعة ، محضرين لمقاهي تقدم شيشة، و10 محاضر لباعة جائلين ، و66 إزالات إدارية، و4 محاضر إلقاء مخلفات.