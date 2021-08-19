يواصل سمبوزيوم أرتا مرسانا الذي ترعاه وزارة الثقافة، وتنظمه مؤسسة عمر سعادة، ويقام حاليا بمنطقة العلمين، فعالياته وسط إجراءات احترازية وصحية بهدف الخروج بدورة أولى آمنة

وقال ياسر رجب رئيس السمبوزيوم: "منذ الدقائق الأولي لوصول الفنانين إلى مصر ونحن نحرص على اتباع كل الإجراءات الصحية والاحترازية من كل التحاليل والاختبارات الصحية وتباعد اجتماعي، وتوفير الكمامات الطبية والكحول في كل الأماكن التي يتردد عليها المشاركون والضيوف يوميا للحفاظ عليهم".

من جانبه قال الدكتور أسامة أبو نار مدير السمبوزيوم:" نجاحنا الفني لن يتحقق إلا بالحفاظ علي سلامة ضيوفنا من فناني العالم، وعودتهم إلي بلادهم سالمين وهو هدف نعمل جميعا في إدارة السمبوزيوم عليه".