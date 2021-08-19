رئيس الوزراء السوداني يتوجه إلى جوبا

توجه رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم الخميس، إلى مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان على رأس وفد رفيع المستوى يضم قيادات تنفيذية وأمنية، بينهم وزيرا الدفاع الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين، والخارجية مريم الصادق المهدي.



ومن المقرر أن يبحث حمدوك، خلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام، ملفات تشمل العلاقات المتطورة بين البلدين وسبل تعزيزها، واتفاقية السلام المنشطة لجنوب السودان باعتبار السودان ضامنا لاتفاق السلام بين الأطراف الجنوب سودانية الموقعة على الاتفاق، ومناقشة ملف استكمال السلام بالإضافة لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية بوصفه رئيسا لنمظمة "إيجاد".



ويعقد رئيس الوزراء خلال هذه الزيارة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات يستهلها باجتماع مع رئيس الجمهورية في دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، والنائب الأول رياك مشار، ونواب رئيس الجمهورية، ويشمل جدول الزيارة عددا من اللقاءات الثنائية الوزارية ولقاءات أخرى في إطار إيجاد.