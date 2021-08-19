جعجع: خطوة استقدام الوقود الإيراني ستعرض لبنان لكارثة حقيقية

أكد سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، أن الخطوة التي أعلن عنها حزب الله اليوم باستقدام الوقود الإيراني ستعرض لبنان لكارثة حقيقية، محملا الرئيس اللبناني ميشال عون المسؤولية الكاملة عما يمكن أن يلحق بالبلد جراء عدم تحرير استيراد الوقود والأدوية وغيرها في الوقت الذي يعلن فيه حزب الله استقدام الوقود الإيراني بوسائل ملتوية وغير قانونية دوليا.

وأضاف جعجع، في بيان له اليوم أن الشركات الخاصة وبعض القطاع الخاص تحاول لأسابيع خلت الحصول من وزير الطاقة المنتمي لتيار رئيس الجمهورية (التيار الوطني الحر) على أذونات لاستيراد البنزين والمازوت بأسعاره الحقيقية وطرحه في السوق بعد أن عجزت الدولة عن تأمينه مدعوما، ولكن لم يستجب وزير الطاقة، ما أدى إلى المأساة التي يعيشها الشعب يوميا في الأشهر الأخيرة.

وحذر جعجع، مما سيلحق بلبنان جراء استيراد باخرة المازوت الإيرانية هذه في الوقت الذي يمكن فيه استيراد الوقود شرعا وقانونا من السوق الدولية لو لم يقم وزير الطاقة بمنع الاستيراد وقمعه.

وأوضح أنه تفاجأ بان حزب الله سيأتي بباخرة مازوت ويفرغها، متسائلا عن مدى قبول رئيس الجمهورية بترك الحزب لمصادرة القرار الاقتصادي ضاربا اللبنانيين ومصالحهم عرض الحائط ومسقطا القطاع الخاص نهائيا، وقاطعا عن اللبنانيين كل سبل العيش الكريم والمقبول.