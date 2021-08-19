إصابة 13 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص جنوب بورسعيد

أصيب 13 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم الخميس، على طريق بورسعيد- الإسماعيلية.



وتلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول ١٣ مصابًا لمستشفى ٣٠ يونيو لتلقي العلاج؛ إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق بورسعيد الإسماعيلة أمام شادر عزام؛ بسبب السرعة الزائدة وفقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة.



والمصابون هم "ياسمين ياسر أبو الحمد ١٢ سنة كسر بالفخذ الأيسر، ولين حمدي الصديق سنتين كدمات متفرقة بالجسم، وليان حمدي الصديق ٦ سنوات كدمات متفرقة بالجسم جرح بالوجه، وجودي سامح محمد ناجي ١٠ سنوات كدمات متفرقة بالجسم، وأم الزين أحمد البدر ٦١ سنة كدمات متفرقى بالجسم، وهناء محمد أحمد رمضان ٢٩ سنة كدمات متفرقة بالوجه، ويسرا ياسر أبو الحمد ٨ سنوات كسر بالساعد الأيمن، ومحمد محمود محمد حجاج ٤٠ سنة كدمات متفرقة بالجسم، وصابرين حسن السيد عبد الرحمن ٣١ سنة كدمات متفرقة بالجسم، وماسة سامح محمد ناجي ٦ سنوات جرح قطعي في الجفن الأيسر، وساجدة سامح محمد ناجي سنة ونصف خدوش بسيطة، وريماس سامح محمد ناجي ٤ سنين خدوش بسيطة، وسلوى حسين عبد الرحمن ٣٥ سنة كسر في الذراع الأيمن".



وجرى تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة حي الجنوب.