 ضبط محطتي وقود بدون ترخيص وتحرير 3 محاضر في حملة تموينية بالمنيا - بوابة الشروق
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ضبط محطتي وقود بدون ترخيص وتحرير 3 محاضر في حملة تموينية بالمنيا

ضبط محطتي وقود بدون ترخيص وتحرير 3 محاضر في حملة تموينية بالمنيا
ضبط محطتي وقود بدون ترخيص وتحرير 3 محاضر في حملة تموينية بالمنيا
ماهر عبد الصبور
نشر في: الخميس 19 أغسطس 2021 - 10:30 م | آخر تحديث: الخميس 19 أغسطس 2021 - 10:30 م
أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، شن حملة على محطات المواد البترولية، بقيادة ميلاد كامل مساعد وكيل الوزارة لشمال المنيا، وبالاشتراك مع مباحث تموين المنيا.

وأسفرت الحملة عن ضبط محطتي رصيف بدون ترخيص وتم التحفظ على إجمالي 550 لتر مواد بترولية مختلفة، إضافة إلى تحرير محضرين لمحطتي مواد بترولية لعدم الإعلان عن الأسعا، وتحرير محضر ضد محطة تعبئة بوتاجاز لعدم انتظام القيد بالفواتير بسجل حركة المواد البترولية.

وقال يوسف إن هذه الحملات تأتي بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على الأسواق مخابز محطات المواد البترولية.

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