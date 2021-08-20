الخارجية الأمريكية: 6 آلاف شخص انتهت إجراءاتهم وسيتم نقلهم قريبا من أفغانستان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الخميس، إن 6 آلاف شخص في مطار العاصمة الأفغانية كابول قد تم التعامل مع طلباتهم عبر القنصلية وسوف يجري نقلهم جواً "قريباً" إلى الخارج.



وأوضح برايس - في تصريحات صحفية، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم- أن واشنطن على دراية بـ "الازدحام حول المطار"، مشيراً إلى أنهم يعملون بشكل وثيق مع وزارة الدفاع لتسهيل الوصول الآمن للشؤون القنصلية في مجمع المطار الأفغاني.



وأضاف المسؤول الأمريكي أن الرحلات الجوية مستمرة في جميع أنحاء المطار، مشيراً إلى أن مواطني الولايات المتحدة والمقيمين الدائمين الشرعيين سيتم منحهم "الفرصة الأولى" للصعود على متن الطائرة.