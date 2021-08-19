%61 من الأسر الأمريكية لم تدفع ضرائب دخل خلال العام الماضي

أظهرت بيانات مركز أوربان-بروكينجز للسياسة الضريبية أن حوالي 61% من الأسر الأمريكية لم تدفع أي ضرائب دخل خلال جائحة فيروس كورونا المستجد في العام الماضي، بسبب تراجع الدخل وزيادة الدعم الحكومي الذي ألغى الالتزامات الضريبية على هذه الأسر.

وارتفع عدد الأسر غير المدينة للضرائب خلال العام الماضي إلى 8ر106 مليون أسرة مقابل 9ر75 مليون أسرة في عام 2019 بحسب الدراسة التي نشرت اليوم الأربعاء. ووصلت نسبة الأسر التي لم يكن عليها ضرائب دخل مستحقة خلال العام الماضي إلى 6ر60% من إجمالي الأسر الأمريكية مقابل 3ر43% في المئة خلال السنوات الخمس السابقة على الجائحة.

في الوقت نفسه من المتوقع وصول عدد الأسر غير المدينة للضرائب الاتحادية خلال العام الحالي إلى حوالي 7ر101 مليون أسرة بما يعادل 1ر57% من إجمالي عدد الأسر.

وأظهرت البيانات أن المساعدات الاتحادية التي أقرتها الحكومة خلال الجائحة وتشمل مدفوعات التحفيز الاقتصادي وإعانات البطالة المعفاة من الضرائب وتمديد الإعفاءات الضريبية للأسر ذات الأطفال عوضت بالكامل التزامات الضرائب الاتحادية بالنسبة للكثير منا لأسر الأمريكية، التي كانت تسدد ضرائب دخل اتحادية قبل الجائحة.

يذكر أن الأسرة التي يقل دخلها السنوي عن حوالي 28 ألف دولار لن تسدد ضرائب دخل خلال العام الحالي والذين يمثلون حوالي ثلاثة أرباع الأسر التي يتراوح دخلها بين 28 ألف و55 ألف دولار سنويا، بحسب مركز السياسة الضريبية. ولن يكون على حوالي 43% من الأسر ذات الدخل المتوسط التزام بسداد أي ضرائب على دخلها.