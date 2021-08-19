 19 أغسطس.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة - بوابة الشروق
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19 أغسطس.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة

سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
أميرة عاصي
نشر في: الخميس 19 أغسطس 2021 - 11:46 ص | آخر تحديث: الخميس 19 أغسطس 2021 - 11:46 ص

تباينت أسعار الخضروات، فيما استقرت أسعار الفاكهة، خلال تعاملات اليوم الخميس، بسوق العبور للجملة.

وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

الطماطم تترواح بين 2 إلى 4 جنيهات.
البطاطس تتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.
البصل يتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.
الكوسة تترواح بين 3 إلى 6.7 جنيه.
الفاصولياء جنيها تتراوح من 7 إلى 19 جنيها.
الباذنجان البلدي يتراوح من 1.5 إلى 4.5 جنيه.
الفلفل الرومي يتراوح من 2 إلى 5 جنيهات.
الفلفل الحامي يتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
الخيار البلدي يتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.
الملوخية تتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.
البامية تترواح بين 5 إلى 9 جنيهات.
البرتقال الصيفي يتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
الليمون البلدي يتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.
العنب البناتي يتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
التفاح المصري يتراوح من 12 إلى 18 جنيها.
التين البرشومي يتراوح بين 8 و12 جنيها.
الجوافة تتراوح بين 5 و10 جنيهات.
الرمان يتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.
الكانتلوب يتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.
المانجو البلدي يترواح ما بين 9 إلى 15 جنيها.


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