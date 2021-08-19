تباينت أسعار الخضروات، فيما استقرت أسعار الفاكهة، خلال تعاملات اليوم الخميس، بسوق العبور للجملة.

وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

الطماطم تترواح بين 2 إلى 4 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

البصل يتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

الكوسة تترواح بين 3 إلى 6.7 جنيه.

الفاصولياء جنيها تتراوح من 7 إلى 19 جنيها.

الباذنجان البلدي يتراوح من 1.5 إلى 4.5 جنيه.

الفلفل الرومي يتراوح من 2 إلى 5 جنيهات.

الفلفل الحامي يتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

الملوخية تتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.

البامية تترواح بين 5 إلى 9 جنيهات.

البرتقال الصيفي يتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

الليمون البلدي يتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

العنب البناتي يتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

التفاح المصري يتراوح من 12 إلى 18 جنيها.

التين البرشومي يتراوح بين 8 و12 جنيها.

الجوافة تتراوح بين 5 و10 جنيهات.

الرمان يتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

الكانتلوب يتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.

المانجو البلدي يترواح ما بين 9 إلى 15 جنيها.