الزراعة: تحويل أكثر من 25 ألف فدان من الري القديم للحديث بالشرقية

قال المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة في محافظة الشرقية، إن السيد القصير وزير الزراعة، قد وجه بمتابعة منظومة تحديث الري وتشجيع المزارعين على الاشتراك فيها نظرا لأهميتها في زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف «لاشين»، في بيان له، اليوم الخميس، أن مديرية الزراعة بالشرقية فقد نجحت خلال الفترة الماضية في تحويل مساحة 25 ألفا و778 فدانا إلى نظام الري الحديث بزيادة ألف و778 فدانا عن المستهدف تحقيقه بمحافظة الشرقية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن مصر تشهد نهضة زراعية غير مسبوقة؛ بداية من ميكنة الجمعيات الزراعية وإنشاء قاعدة بيانات مميكنة بكل جمعية زراعية وإصدار كارت الفلاح المميكن لتحقيق العدالة في توزيع الأسمدة، حتى تطوير مراكز تجميع الألبان والتخطيط لإنشاء الدلتا الجديدة لتأمين أمن مصر الغذائي خلال الفترة القادمة.

وتابع: "المديرية قد شاركت في ورشة عمل لتدشين المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، والتى تنظمها مديريتي الري والزراعة بالتعاون مع المحافظة.