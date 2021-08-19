وزارة الكهرباء العراقية تعلن تحقيق أعلى معدل إنتاج للمنظومة الوطنية

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، أنها تمكنت أمس من تحقيق معدل إنتاج بلغ 21145 ميجاوات، وهو أعلى معدل إنتاجي تصل إليه المنظومة الكهربائية الوطنية.

وتعهدت الوزارة، في بيان نشرته على حسابها على موقع فيسبوك، بأن يشهد المستقبل تطبيق رسالة الوزارة ورؤاها في تنمية صناعة الكهرباء في العراق من خلال التوسع في مد خطوط الطاقة، وتأهيل شبكات التوزيع، وكذلك المضي في مشاريع الطاقات المتجددة والربط الكهربائي.

وشددت على أنها "عازمة على إكمال مسيرتها من خلال جنودها بكل الاختصاصات في رفع مستوى إنتاج المنظومة الوطنية وحمايتها من يد الإرهاب، والتضحية بكل ما تملكه من موارد وإمكانيات لتحقيق رفاهية المواطن".

وخلال الفترة الماضية، تعرضت أبراج نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في مناطق متفرقة من العراق لأعمال تخريب وتفجير من قبل جماعات إرهابية، ما انعكس سلبا على توزيع وتوافر الطاقة.





