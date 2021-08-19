موسكو: وصول طالبان إلى سدة الحكم واقع يجب على المجتمع الدولي أخذه بعين الاعتبار

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن وصول حركة طالبان إلى سدة الحكم في كابل واقع يجب على المجتمع الدولي أخذه بعين الاعتبار.

وحملت زاخاروفا أمام الصحفيين الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الذي فر من الأراضي الأفغانية، المسؤولية عما يحدث حاليا في بلاده، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأوضحت: "يتحمل الرئيس غني الذي غادر بلاده والموجود حاليا في الإمارات، المسؤولية عما حدث. وكانت تتوفر لديه خلال السنوات الماضية كل الإمكانيات لضمان نجاح العملية السلمية الأفغانية والمساعدة في تشكيل حكومة منفتحة بمشاركة جميع القوى السياسية في البلاد، ومع ذلك، ضيع هذه الفرصة".

وأشارت إلى أن طالبان تظهر نيتها للحوار قائلة: "تقوم حركة طالبان بنشاط بإحلال نظام، وتظهر ميلها للحوار مع الساسة الأفغان البارزين وخاصة مع الرئيس السابق حامد كرزاي حول نظام الدولة المستقبلي. كما أنها أعلنت عن جاهزيتها لأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين، بمن فيهم النساء، والنواحي الأخرى، وهذا الموضوع يعد الأكثر أهمية بالنسبة لنا".

هذا وأكدت أن الوضع في أفغانستان اكتسب أهمية إقليمية، داعية الدول الأخرى للمساعدة في الحوار الوطني في هذا البلد.