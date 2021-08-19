بحوث البترول تنفذ مشروعا لتوظيف الطحالب البحرية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على البيئة

قال الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول، إن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار ستمول مشروعا بحثيا لتوظيف الطحالب البحرية الكبيرة والذكاء الاصطناعي للتوليف الأخضر لمنتجات ذات قيمة مضافة ومواد نانوية من أجل بيئة نظيفة ومستدامة.



وأشار، خلال استعراضه تقرير حول أنشطة المعهد في شهر يوليو الماضي، والذي رفعه للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن عدد الأبحاث المنشورة في مجلات مفهرسة عالمياً بلغ (17) بحثا، كما تم الاشتراك في (13) مشروعا علميا بالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة.



ولفت إلى مشاركة المعهد في فعاليات انطلاق حاضنة الأعمال التكنولوجية المتخصصة في مجال الغذاء والنباتات الطبية والعطرية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، كما شارك المعهد في ملتقى الشباب الباحثين العاشر الذي تنظمه كلية العلوم جامعة المنصورة سنويا بهدف مواكبة التطور في البحث العلمي.