وسائل إعلام: طالبان قتلت حاكم ولاية لوكر السابق

أفادت وسائل إعلام بأن حركة طالبان قتلت قيوم رحيمي، حاكم ولاية لوكر السابق في وسط أفغانستان.

أكدت وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس، نقلا عن مصادر محلية، صحة الأنباء عن مقتل الحاكم السابق، مشيرة إلى أن عناصر الحركة اقتحموا منزله وأخرجوه إلى الشارع عنوة وقتلوه بالرصاص.

وذكر بعض النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن شقيق الحاكم السابق، سلام رحيمي، قتل أيضا، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من استسلام رحيمي إلى طالبان.

وكانت طالبان قد تعهدت بعد سيطرة مسلحيها على العاصمة كابول الأحد الماضي بأنها لن تعاقب خصومها السابقين، وأعلنت العفو العام عن المسؤولين في الحكومة المنهارة.