محافظ مطروح: بحث ميداني للأسر لتقديم مساعدات مالية وتيسير زواج

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن بيت الزكاة والصدقات المصري، أجرى بحثًا ميدانيًا لـ180 أسرة منها 48 حالة تيسير زواج، وتقديم 160 معاشًا شهريًا بحد أدنى 500 جنيه، والمساعدة في بناء 18 سقف منزل بمدن سيوة والنجيلة، وبراني، وإجراء 3 عمليات جراحية لغير القادرين بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح، بفريق عمل بيت الزكاة والصدقات المصري، حيث تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض أوجه التعاون ومساهمات بيت الزكاة والصدقات المصري في تقديم الدعم والرعاية للأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد أنه سيتم إجراء بحث مسح شامل للتجمعات والقرى الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بسيوة لبحث تقديم الدعم لتلك الأسر، مع البدء في المرحلة الثانية وإجراء بحث ميداني على 250 إلى 300 أسرة ومراعاة كل البيانات والأوراق.

وأشار إلى أن بيت الزكاة والصدقات المصري بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة قدم خلال 5 سنوات، مساعدات ودعم للأسر والسيدات الفقيرة منها معاش شهري لـ600 أسرة، وتقديم مساعدات أجهزة كهربائية في تيسير زواج الفتيات، مع استحداث صرف مساعدة زواج للفتاة من أسرة فقيرة، و15 ألف جنيه للفتاة يتيمة الأب، و20 ألف جنيه للفتاة يتيمة الأب والأم شرط توافر قسيمة الزواج والالتزام بالسن القانوني للزواج.